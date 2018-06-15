Вулкан Килауэа осыпал гавайцев редкими самоцветами

15 июня, 2018, 11:42

Вулкан Килауэа, что на Гавайях, извергает зеленые редкие кристаллы оливина

Об этом пишет Naked Science.

Во время извержения вулкана Килауэа на жителей Гавайев посыпались кристаллы зеленого цвета. Это кристаллы прозрачного вещества оливина. Он редко встречается на земле в чистом вид.

Оливины — магнезиально-железистые силикаты. Они, по оценкам экспертов, составляют 50% верхней мантии Земли. Во время извержения магма вымывает часть океанической коры, которая сходна по составу с мантией, поэтому часто темные магматические породы приобретают зеленый оттенок.

В чистом виде оливин найти трудно. Обычно оливин выходит вместе с лавой, медленно сочится, поэтому остается "застывшим" в породах. На этот раз лава извергалась резко и мощно. Именно поэтому ее частицы охлаждались в воздухе, а оливин быстро кристаллизовался отдельно.

На данный момент извержение продолжается. Когда оно закончится, исследователям не известно.