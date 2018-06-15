Возле Славянска задержали террориста "ДНР" с арсеналом оружия

15 июня, 2018, 12:57

Близ Славянска Донецкой области сотрудники СБУ из состава Объединенных сил и Нацполиция задержали боевика "ДНР", который имел при себе арсенал оружия

Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил.

Правоохранители установили, что 35-летний мужчина, который поселился у родственников на подконтрольной украинской власти территории Донецкой области, с 2014 года находился в составе террористической организации "ДНР" и с оружием в руках воевал против украинских военных.

Во время задержания по месту жительства боевика изъяли 2 пистолета ПМ, автомат АК-74, подствольный гранатомет, боеприпасы к ним и другие средства поражения.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.. Ему избрали меру пресечения в виде ареста.

В пресс-службе ООС отметили, что боевик мог быть засланным на мирную территорию Украины для подготовки и совершения диверсий.