Во время шторма в Киеве на женщину упала ветка дерева. Пострадавшая не выжила
15 июня, 2018, 07:22
Вчера вечером на столичной улице Голосеевской на женщину упала ветка дерева и смертельно травмировала ее
Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции Киева.
Правоохранители выяснили, что вчера вечером две родственницы направлялись к своему дому. В это время из-за грома от дерева откололась и упала на одну из них.
Потерпевшая получила телесные повреждения такой силы, что скончалась на месте. Погибшей оказалась 34-летняя жительница Сумской области.
"Событие должным образом зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства данного случая и общаются со свидетелями с целью оказания правовой квалификации происшествия", - подытожили в ведомстве.
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