Во время шторма в Киеве на женщину упала ветка дерева. Пострадавшая не выжила

15 июня, 2018, 07:22

Вчера вечером на столичной улице Голосеевской на женщину упала ветка дерева и смертельно травмировала ее

Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции Киева.

Правоохранители выяснили, что вчера вечером две родственницы направлялись к своему дому. В это время из-за грома от дерева откололась и упала на одну из них.

Потерпевшая получила телесные повреждения такой силы, что скончалась на месте. Погибшей оказалась 34-летняя жительница Сумской области.

"Событие должным образом зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства данного случая и общаются со свидетелями с целью оказания правовой квалификации происшествия", - подытожили в ведомстве.