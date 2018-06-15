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Во время "Марша равенства" порядок будут обеспечивать 5 тысяч полицейских и нацгвардейцев


фото: whatdoesitmean
17 июня в Киеве во время проведения "Марша равенства" правопорядок будут обеспечивать 5 тысяч полицейских и нацгвардейцев

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Для надлежащего обеспечения правопорядка привлекут около 5 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что шествие начнется с пересечения улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого, и двинется к площади Льва Толстого.

Также для безопасности установят заградительные турникеты и фильтрационные границы. То есть будут действовать стационарные контрольно-пропускные пункты с металлоискателями и пропускным режимом. В частности, правоохранители выборочно будут проверять документы и содержимое сумок участников марша.

Кроме того, 17 мая будут работать 9 групп быстрого реагирования и будут дежурить 2 усиленные следственно-оперативные группы. Также будут привлекать конных всадников полиции, взрывотехников и кинологов со служебными собаками. В усиленном режиме будет работать ситуационный центр и группы документирования.

Сейчас правоохранители проводят превентивные мероприятия: общаются как с организаторами, так и с противниками марша. Полиция постоянно осуществляет мониторинг социальных сетей на предмет выявления заявлений или призывов к радикальным действиям и проверяет информацию о возможных провокациях.

 

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