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В суде США произошла стрельба, убили заместителя шерифа

В городе Канзас-Сити американского штата Канзас в здании суда по делам несовершеннолетних произошла стрельба, в результате которой были ранены два представителя шерифа

Об этом сообщает CNN.

"Один заместитель убит, другой находится в критическом состоянии после стрельбы", - рассказали в полиции.

Известно, что также ранен несовершеннолетний. Он был доставлен в районную больницу для получения медицинской помощи. Его состояние на данный момент неизвестно.

 

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