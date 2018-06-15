В суде США произошла стрельба, убили заместителя шерифа
15 июня, 2018, 23:30
В городе Канзас-Сити американского штата Канзас в здании суда по делам несовершеннолетних произошла стрельба, в результате которой были ранены два представителя шерифа
Об этом сообщает CNN.
"Один заместитель убит, другой находится в критическом состоянии после стрельбы", - рассказали в полиции.
Известно, что также ранен несовершеннолетний. Он был доставлен в районную больницу для получения медицинской помощи. Его состояние на данный момент неизвестно.
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