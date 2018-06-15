В столице за рулем автобуса умер водитель, который перевозил школьников

15 июня, 2018, 16:11

В Киеве водитель автобуса с детьми скончался за рулем, спасти детей смог учитель

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

15 июня примерно в 6 часов утра возле Южного вокзала водитель умер прямо за рулем пассажирского автобуса Mercedes. В момент инцидента в транспортном средстве находилось около 25 пассажиров, все ученики языковой школы.

По предварительной информации, автобус двигался по улице Ивана Огиенко в сторону Воздухофлотского проспекта, когда водителю стало плохо. Он упал на руль и потерял сознание, автобус стал неуправляемым. Транспорт повело, и он задел автомобиль Chevrolet Lacetti. Ситуацию спас учитель, который самостоятельно остановил неуправляемый Mercedes.

Никто из детей не пострадал. Свидетели сразу вызвали скорую помощь, но медики только констатировали смерть водителя автобуса. Умершему около 50 лет.