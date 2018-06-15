В США два человека упали с "американских горок"
15 июня, 2018, 18:06
В парке развлечений Дейтон-Бич в американском штате Флорида произошла авария на одном из аттракционов (американские горки)
Видео с места происшествия размещено в сети YouTube.
Во время катания на американских горках вагончик с людьми сошел с рельсов. В результате чего двое людей упали с высоты почти 10 метров, получив травмы.
После этого спасатели эвакуировали 10 пассажиров, которые оставались в вагончиках. Шестеро из них обратились за медицинской помощью.
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