В США два человека упали с "американских горок"

15 июня, 2018, 18:06

В парке развлечений Дейтон-Бич в американском штате Флорида произошла авария на одном из аттракционов (американские горки)

Видео с места происшествия размещено в сети YouTube.

Во время катания на американских горках вагончик с людьми сошел с рельсов. В результате чего двое людей упали с высоты почти 10 метров, получив травмы.

После этого спасатели эвакуировали 10 пассажиров, которые оставались в вагончиках. Шестеро из них обратились за медицинской помощью.