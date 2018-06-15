В Сербии арестовали двух человек, которые раздували панику о "метане в воде"
15 июня, 2018, 15:10
В Сербии двух человек арестовали по подозрению в насаждении паники и хаоса путем распространения неправдивой информацию об отравлении воды из водопровода
Об этом пишет РТС.
Против подозреваемых было возбуждено уголовное дело, их задержали по решению прокуратуры.
Злоумышленников обвиняют в том, что через социальные сети они, издеваясь, распространили информацию, о том, что "в ближайшие два дня воду из белградского водопровода нельзя использовать как питьевую, так как в воду случайно разлился метан, полный канцерогенных частиц".
Кроме того, по приказу прокуратуры будут возбуждены уголовные дела против еще шести человек, из-за подозрения, что они совершают то же преступление.
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