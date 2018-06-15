В Полтаве накрыли нарколабораторию с метамфетамином на 1,5 млн

15 июня, 2018, 15:41

Сотрудники Нацполиции разоблачили в Полтаве 37-летнего подозреваемого, который занимался изготовлением метамфетамина и в дальнейшем сбывал его по всей Украине

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

14 июня во время обыска в арендованном злоумышленником дома полицейские обнаружили лабораторное оборудование для изготовления психотропного вещества "метамфетамин" - колбы, стеклянные трубки и прочее, а также электронные весы и пустые слип-пакеты. Изъятые предметы и психотропное вещество направлены на экспертизу.

Сейчас злоумышленника задержали за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного статьей "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.