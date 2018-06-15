В Одесской области десятки людей держали в рабстве на консервном заводе

15 июня, 2018, 11:38

В Одесской области правоохранители освободили из рабства около 30 человек

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Почти 30 человек незаконно удерживали в нечеловеческих условиях на территории одного из консервных заводов. Люди вынуждены были работать под угрозой физических расправ и моральных унижений.

Преступление было выявлено во время санкционированной проверки. Сейчас задержаны трое подозреваемых лиц, проводятся следственные действия.

Глава Нацполиции Сергей Князев уточнил, что преступление было совершено в Овидиопольском районе. При этом среди людей, которых удерживали в рабстве, была женщина на 8-м месяце беременности.