В Одесской области десятки людей держали в рабстве на консервном заводе
15 июня, 2018, 11:38
В Одесской области правоохранители освободили из рабства около 30 человек
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
Почти 30 человек незаконно удерживали в нечеловеческих условиях на территории одного из консервных заводов. Люди вынуждены были работать под угрозой физических расправ и моральных унижений.
Преступление было выявлено во время санкционированной проверки. Сейчас задержаны трое подозреваемых лиц, проводятся следственные действия.
Глава Нацполиции Сергей Князев уточнил, что преступление было совершено в Овидиопольском районе. При этом среди людей, которых удерживали в рабстве, была женщина на 8-м месяце беременности.
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