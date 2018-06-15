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В Николаеве закрыли один из пляжей из-за фекалий


фото: niklife
Причиной загрязнения воды на пляже в Николаеве стал незаконный слив фекалий из ассенизаторских машин

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Ранее сообщалось, что в районе зоны отдыха "Намыв" показатель индекса лактозопозитивных кишечных палочек превышает санитарно-гигиенические нормативы почти в 5 тысяч раз. Поэтому жителям города рекомендовали отказаться от купания.

Поскольку выше и ниже по течению Бугского лимана индекс ЛКП превышает норму только в 3 раза, было сделано предположение, что источником загрязнения являются фекальные массы, которые незаконно сбрасывают владельцы ассенизаторских машин в ливневую канализацию.

Специалисты отмечают, что ливневая вода в этом месте отводится металлической трубой в Бугский лиман на расстояние примерно 250 метров от берега. Из-за воздействия коррозии в трубе возникло несколько отверстий неподалеку от берега. Именно через них в воду возле зоны отдыха и попадали загрязняющие вещества.

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