В Николаеве закрыли один из пляжей из-за фекалий

15 июня, 2018, 17:19

Причиной загрязнения воды на пляже в Николаеве стал незаконный слив фекалий из ассенизаторских машин

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Ранее сообщалось, что в районе зоны отдыха "Намыв" показатель индекса лактозопозитивных кишечных палочек превышает санитарно-гигиенические нормативы почти в 5 тысяч раз. Поэтому жителям города рекомендовали отказаться от купания.

Поскольку выше и ниже по течению Бугского лимана индекс ЛКП превышает норму только в 3 раза, было сделано предположение, что источником загрязнения являются фекальные массы, которые незаконно сбрасывают владельцы ассенизаторских машин в ливневую канализацию.

Специалисты отмечают, что ливневая вода в этом месте отводится металлической трубой в Бугский лиман на расстояние примерно 250 метров от берега. Из-за воздействия коррозии в трубе возникло несколько отверстий неподалеку от берега. Именно через них в воду возле зоны отдыха и попадали загрязняющие вещества.