В Николаеве закрыли один из пляжей из-за фекалий
Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Ранее сообщалось, что в районе зоны отдыха "Намыв" показатель индекса лактозопозитивных кишечных палочек превышает санитарно-гигиенические нормативы почти в 5 тысяч раз. Поэтому жителям города рекомендовали отказаться от купания.
Поскольку выше и ниже по течению Бугского лимана индекс ЛКП превышает норму только в 3 раза, было сделано предположение, что источником загрязнения являются фекальные массы, которые незаконно сбрасывают владельцы ассенизаторских машин в ливневую канализацию.
Специалисты отмечают, что ливневая вода в этом месте отводится металлической трубой в Бугский лиман на расстояние примерно 250 метров от берега. Из-за воздействия коррозии в трубе возникло несколько отверстий неподалеку от берега. Именно через них в воду возле зоны отдыха и попадали загрязняющие вещества.
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