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В ЛГБТ-марше Kyiv Pride примет участие депутат Европарламента


фото: kyivpride
Депутат Европарламента, соглава парламентской ассамблеи Euronest Ребекка Хармс поддержит ЛГБТ-сообщество в столице Украины

Визит состоится 14-17 июня, скала она "Укринформу".

В частности, 14 июня Хармс отметила, что вылетает в Киев, где примет участие в ряде мероприятий, в том числе в Kyiv Pride. Это будет уже третье ее участие.

Депутат намерен встретиться с организаторами парада до его проведения в воскресенье и обсудить детали, в том числе по обеспечению порядка.

Вопросы прав человека, прав меньшинств, обеспечение равенства и избежания дискриминации Хармс обсудит также с представителями Национального демократического института и посольства Канады в Украине.

  • Накануне депутаты Европейского парламента призвали власти Украины принять участие и гарантировать безопасность другим участникам Марша равенства, который состоится 17 июня в Киеве.
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