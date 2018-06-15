В ЛГБТ-марше Kyiv Pride примет участие депутат Европарламента

15 июня, 2018, 07:58

Депутат Европарламента, соглава парламентской ассамблеи Euronest Ребекка Хармс поддержит ЛГБТ-сообщество в столице Украины

Визит состоится 14-17 июня, скала она "Укринформу".

В частности, 14 июня Хармс отметила, что вылетает в Киев, где примет участие в ряде мероприятий, в том числе в Kyiv Pride. Это будет уже третье ее участие.

Депутат намерен встретиться с организаторами парада до его проведения в воскресенье и обсудить детали, в том числе по обеспечению порядка.

Вопросы прав человека, прав меньшинств, обеспечение равенства и избежания дискриминации Хармс обсудит также с представителями Национального демократического института и посольства Канады в Украине.