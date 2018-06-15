В Киеве из-за "Марша равенства" закроют три станции метро

15 июня, 2018, 15:59

КП "Киевский метрополитен" 17 мая ограничит вход и выход на трех станциях метро

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Согласно информации, станции метро "Театральная", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец Спорта" будут закрыты с 6:00 в связи с проведением мирного шествия "Марш равенства".

Марш пройдет от Дома учителя по улицам Владимирской, Льва Толстого до станции метро "Площадь Льва Толстого".