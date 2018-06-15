В Киеве из-за "Марша равенства" закроют три станции метро
15 июня, 2018, 15:59
КП "Киевский метрополитен" 17 мая ограничит вход и выход на трех станциях метро
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Согласно информации, станции метро "Театральная", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец Спорта" будут закрыты с 6:00 в связи с проведением мирного шествия "Марш равенства".
Марш пройдет от Дома учителя по улицам Владимирской, Льва Толстого до станции метро "Площадь Льва Толстого".
- Напомним, 16 и 17 июня в Киеве метро будет работать на час дольше.
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