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В Киеве произошло масштабное ДТП на выезде в сторону Житомирской трассы

На проспекте Победы, 112, в Святошинском районе столицы, в сторону выезда из Киева произошло масштабное ДТП

Об этом сообщают Стражи Еспресо.

Как рассказал водитель одного из пострадавших авто, его по неизвестным причинам ударила в бок фура. Его машина отлетела в сторону и ударила несколько других машин. В свою очередь, фуру начало крутить и она прицепом зацепила еще несколько авто. Всего пострадало в аварии 8 машин.

Потерпевшая - пассажирка одной из легковых авто. Ее забрала скорая с незначительными травмами. У фуры от удара лопнул топливный бак, поэтому сейчас вся дорога в топливе.

Дорога почти полностью перекрыта, движение в сторону Житомирской трассы парализовано. Работает только одна полоса. Образовалась огромная пробка.

 
 
 
 
 
 
 

 

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