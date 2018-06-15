В Киеве произошло масштабное ДТП на выезде в сторону Житомирской трассы

15 июня, 2018, 20:46

На проспекте Победы, 112, в Святошинском районе столицы, в сторону выезда из Киева произошло масштабное ДТП

Об этом сообщают Стражи Еспресо.

Как рассказал водитель одного из пострадавших авто, его по неизвестным причинам ударила в бок фура. Его машина отлетела в сторону и ударила несколько других машин. В свою очередь, фуру начало крутить и она прицепом зацепила еще несколько авто. Всего пострадало в аварии 8 машин.

Потерпевшая - пассажирка одной из легковых авто. Ее забрала скорая с незначительными травмами. У фуры от удара лопнул топливный бак, поэтому сейчас вся дорога в топливе.

Дорога почти полностью перекрыта, движение в сторону Житомирской трассы парализовано. Работает только одна полоса. Образовалась огромная пробка.