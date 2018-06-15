В Киеве мусоровоз сбил насмерть пенсионерку

15 июня, 2018, 12:07

В пятницу, 15 июня, в Киеве мусоровоз сбил пенсионерку, которая скончалась от полученных травм

Об этом сообщают "Вартови. Еспресо".

ДТП случилось в Дарницком районе столицы по ул. Бажана, 30. По словам водителя грузовика, пожилая женщина шла рядом, когда вдруг подскользнулась и упала прямо под колеса. Водитель не успел затормозить и наехал на старушку.

Версию водителя подтверждают свидетели трагедии - с балкона дома женщина видела, как бабушка подскользнулась и упала под колеса.

Пострадавшая скончалась еще до приезда скорой.