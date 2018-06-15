В Киеве мусоровоз сбил насмерть пенсионерку
15 июня, 2018, 12:07
В пятницу, 15 июня, в Киеве мусоровоз сбил пенсионерку, которая скончалась от полученных травм
Об этом сообщают "Вартови. Еспресо".
ДТП случилось в Дарницком районе столицы по ул. Бажана, 30. По словам водителя грузовика, пожилая женщина шла рядом, когда вдруг подскользнулась и упала прямо под колеса. Водитель не успел затормозить и наехал на старушку.
Версию водителя подтверждают свидетели трагедии - с балкона дома женщина видела, как бабушка подскользнулась и упала под колеса.
Пострадавшая скончалась еще до приезда скорой.
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