Усик уже согласен драться с Гассиевым в Москве

15 июня, 2018, 15:46

Украинский боксер Александр Усик согласился встретиться с россиянином Муратом Гассиевым в Москве

Об этом сообщает Матч-ТВ.

"Я не буду возражать,если бой пройдет в Москве. Однозначно. Думаю, и моя команда не будет возражать, потому что мы спортсмены, мы выходим на ринг боксировать. Ну, а где это будет, это уже решают промоутеры, менеджеры. Мне нужно только сказать, где и когда это будет. Там я и буду драться", - сказал Усик.

Ранее Александр Усик был категорически против проведения поединка в России и настаивал, что бой должен состояться на нейтральной территории.