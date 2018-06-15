Усик уже согласен драться с Гассиевым в Москве
15 июня, 2018, 15:46
Украинский боксер Александр Усик согласился встретиться с россиянином Муратом Гассиевым в Москве
Об этом сообщает Матч-ТВ.
"Я не буду возражать,если бой пройдет в Москве. Однозначно. Думаю, и моя команда не будет возражать, потому что мы спортсмены, мы выходим на ринг боксировать. Ну, а где это будет, это уже решают промоутеры, менеджеры. Мне нужно только сказать, где и когда это будет. Там я и буду драться", - сказал Усик.
Ранее Александр Усик был категорически против проведения поединка в России и настаивал, что бой должен состояться на нейтральной территории.
- Финальный бой Всемирной боксерской суперсерии между Усиком и Гассиевым должен был состояться в мае, однако был перенесен из-за травмы украинца.
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Усик является чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям WBO и WBC, Гассиев владеет титулами IBF и WBA.
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Накануне Александр Усик впервые попал в топ-10 престижного рейтинга лучших боксеров мира по версии журнала The Ring.
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