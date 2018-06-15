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Украинцев предупредили о пожарной опасности в некоторых областях, на Киевщине и Чернобыле


фото: dsns.gov.ua
В течение 15 июня в ряде областей Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Сегодня в Украине, кроме большинства районов западных, северных, Черкасской и Полтавской областей, сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

В районе Тетерева, Белой Церкви, Борисполя и Барышевки Киевской области - также наблюдается чрезвычайная пожарная опасность. В районе Чернобыля высокая пожарная опасность (4 класс).

 

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