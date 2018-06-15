Ученые нашли древнейшие останки лягушек. Они жили еще во времена динозавров

15 июня, 2018, 16:05

В Мьянме в янтаре обнаружили останки четырех лягушек, которые жили примерно 99 миллионов лет назад

Исследование было опубликовано в журнале Nature Scientific Reports.

Сейчас это древнейшие лягушки из когда-либо найденных в янтаре: предыдущие находки датируются 40 миллионами лет - на Карибах, и 25 млн лет - в Мексике.

По словам герпетолога Дэвида Блэкберна из Флоридского музея естествознания, новая находка интересна тем, что обнаруженные лягушки были частью тропической экосистемы, которая не сильно отличалась от современной. Не принимая во внимание динозавров.

Окаменелые останки лягушек редко хорошо сохраняются, особенно во влажных дождевых лесах, где они быстро разлагаются. Древнейшие из известных на данный момент ископаемые остатки лягушек датируются 190 млн лет, но большинство окаменелостей принадлежат крупным видам из засушливых регионов.

Большинство современных лягушек живут в более влажных средах - таким образом, как предполагается, эти существа населяли схожие области и в прошлом. Свидетельств этого в палеонтологической летописи до сих пор практически не было, вот почему останки древних лягушек, найденные в янтаре в Мьянме, настолько важны.

Среди четырех лягушек лучше всего сохранилась та, которая относится к ранее неизвестному виду - Electrorana limoae. Кусок янтаря, как отмечается, содержит голову, передние конечности, часть позвоночника, остатки задних конечностей лягушки, а также неизвестного жука. В длину лягушка достигает 2,5 сантиметра и, похоже, на момент смерти еще не успела полностью сформироваться.

Из-за этого, а также из-за отсутствия множества других частей тела особи ученым трудно определить, как она связана с другими лягушками. Найденные останки могут указывать на то, что Electrorana limoae относится к жерлянкам (Bombina) или жабам-повитухам (Alytes), но лягушки этих видов живут в умеренном климате, а не в дождевых лесах.

Ранее на юге Китая нашли древнейшие следы, оставленные билатеральными (двусторонне-симметричными) животные около 550 миллионов лет назад. В устье реки Янцзы нашли необычные окаменелости, которым более 550 миллионов лет. Они сохранили в себе древнейшие следы щупалец, ножек и других парных конечностей первых многоклеточных животных Земли.