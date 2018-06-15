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Трудности воспитания: в Одессе отец убил бездомного, потому что сын бросал в последнего камнями

В Одессе в Старобазарном районе в результате жестоких побоев скончался бездомный

Об этом сообщает местное издание 048.

Трагедия произошла вечером 13 июня, однако это стало известно только сейчас. Информацию о происшествии подтвердил источник в полиции.

По словам очевидцев, дети ради забавы бросали камнями в бездомных. Один из них пожаловался отцу 10-летнего мальчика, однако тот отреагировал на это неадекватно.

Мужчина начал избивать бездомного, который просил пощады, просто на глазах матери ребенка и других детей.

В результате бомж от полученных травм скончался на месте происшествия.

В полиции обещают сообщить подробности происшествия позже, сейчас продолжаются следственные действия.

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