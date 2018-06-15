Трудности воспитания: в Одессе отец убил бездомного, потому что сын бросал в последнего камнями
15 июня, 2018, 12:36
В Одессе в Старобазарном районе в результате жестоких побоев скончался бездомный
Об этом сообщает местное издание 048.
Трагедия произошла вечером 13 июня, однако это стало известно только сейчас. Информацию о происшествии подтвердил источник в полиции.
По словам очевидцев, дети ради забавы бросали камнями в бездомных. Один из них пожаловался отцу 10-летнего мальчика, однако тот отреагировал на это неадекватно.
Мужчина начал избивать бездомного, который просил пощады, просто на глазах матери ребенка и других детей.
В результате бомж от полученных травм скончался на месте происшествия.
В полиции обещают сообщить подробности происшествия позже, сейчас продолжаются следственные действия.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-