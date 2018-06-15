Трамп назвал арест Манафорта "жестким наказанием"

15 июня, 2018, 22:50

Президент США Дональд Трамп заявил, что суд жестко наказал Пола Манафорта, когда взял его под стражу

Об этом он написал в своем Twitter.

"Какое жесткое наказание Полу Манафорту, который представлял бывшего президента США Рональда Рейгана, республиканского политика Боба Доула и многих других высокопоставленных политиков и их кампании", — написал Трамп.

Он отметил, что Манафорт не является главарем мафии и заявил, что такой жесткости заслуживает бывший глава ФБР Джеймс Коми, которого обвинили в нарушении этических норм при расследовании дела о переписке Хиллари Клинтон.

Wow, what a tough sentence for Paul Manafort, who has represented Ronald Reagan, Bob Dole and many other top people and political campaigns. Didn't know Manafort was the head of the Mob. What about Comey and Crooked Hillary and all of the others? Very unfair! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 июня 2018 г.