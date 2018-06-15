Трамп назвал арест Манафорта "жестким наказанием"
Об этом он написал в своем Twitter.
"Какое жесткое наказание Полу Манафорту, который представлял бывшего президента США Рональда Рейгана, республиканского политика Боба Доула и многих других высокопоставленных политиков и их кампании", — написал Трамп.
Он отметил, что Манафорт не является главарем мафии и заявил, что такой жесткости заслуживает бывший глава ФБР Джеймс Коми, которого обвинили в нарушении этических норм при расследовании дела о переписке Хиллари Клинтон.
Wow, what a tough sentence for Paul Manafort, who has represented Ronald Reagan, Bob Dole and many other top people and political campaigns. Didn't know Manafort was the head of the Mob. What about Comey and Crooked Hillary and all of the others? Very unfair!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 июня 2018 г.
- Манафорт обвиняется в связи с его лоббистской работой для пророссийского бывшего президента Украины Виктора Януковича в период перед началом его работы руководителем кампании Трампа в середине 2016 года.
- Обвинение против Манафорта включает сговор с целью отмывания денег, сговор с целью обмана правительства США и отказ от регистрации в качестве лоббиста иностранного правительства.
- Бывший зять Пола Манафорта согласился на сделку со следствием в рамках расследования о возможном российском вмешательстве в президентские выборы в США.
- 15 июня федеральная судья разрешила взять под стражу бывшего руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.
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