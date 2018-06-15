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Трамп назвал арест Манафорта "жестким наказанием"

Президент США Дональд Трамп заявил, что суд жестко наказал Пола Манафорта, когда взял его под стражу

Об этом он написал в своем Twitter.

"Какое жесткое наказание Полу Манафорту, который представлял бывшего президента США Рональда Рейгана, республиканского политика Боба Доула и многих других высокопоставленных политиков и их кампании", — написал Трамп.

Он отметил, что Манафорт не является главарем мафии и заявил, что такой жесткости заслуживает бывший глава ФБР Джеймс Коми, которого обвинили в нарушении этических норм при расследовании дела о переписке Хиллари Клинтон.

  • Манафорт обвиняется в связи с его лоббистской работой для пророссийского бывшего президента Украины Виктора Януковича в период перед началом его работы руководителем кампании Трампа в середине 2016 года.
  • Обвинение против Манафорта включает сговор с целью отмывания денег, сговор с целью обмана правительства США и отказ от регистрации в качестве лоббиста иностранного правительства.
  • Бывший зять Пола Манафорта согласился на сделку со следствием в рамках расследования о возможном российском вмешательстве в президентские выборы в США.
  • 15 июня федеральная судья разрешила взять под стражу бывшего руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.
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