Трамп: хочу, чтобы "мои люди" слушали меня, как в КНДР слушают Ким Чен Ына

15 июня, 2018, 17:07

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы "его люди" слушали его так же, как в Северной Корее слушают Ким Чен Ына

Об этом сообщает The Hill.

"Он возглавляет свою страну. Я имею в виду, что он является сильным лидером", - сказал Трамп в комментарии "Fox & Friends" на северной лужайке Белого дома.

"Не позвольте никому думать по-другому. Он говорит, и его люди сидят и внимательно слушают. Я хочу, чтобы мои люди делали то же самое", - сказал Дональд Трамп.

Доподлинно не понятно, что Трамп имел в виду под словосочетаниями "мои люди" и "его люди". Фразы могут касаться как всего народа США или Северной Кореи, так и людей, которые непосредственно подчиняются обоим лидерам.