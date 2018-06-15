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Трамп: хочу, чтобы "мои люди" слушали меня, как в КНДР слушают Ким Чен Ына


фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы "его люди" слушали его так же, как в Северной Корее слушают Ким Чен Ына

Об этом сообщает The Hill.

"Он возглавляет свою страну. Я имею в виду, что он является сильным лидером", - сказал Трамп в комментарии "Fox & Friends" на северной лужайке Белого дома.

"Не позвольте никому думать по-другому. Он говорит, и его люди сидят и внимательно слушают. Я хочу, чтобы мои люди делали то же самое", - сказал Дональд Трамп.

Доподлинно не понятно, что Трамп имел в виду под словосочетаниями "мои люди" и "его люди". Фразы могут касаться как всего народа США или Северной Кореи, так и людей, которые непосредственно подчиняются обоим лидерам.

  • Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР отныне больше не несет миру ядерной угрозы.
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