Трамп: хочу, чтобы "мои люди" слушали меня, как в КНДР слушают Ким Чен Ына
15 июня, 2018, 17:07
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы "его люди" слушали его так же, как в Северной Корее слушают Ким Чен Ына
Об этом сообщает The Hill.
"Он возглавляет свою страну. Я имею в виду, что он является сильным лидером", - сказал Трамп в комментарии "Fox & Friends" на северной лужайке Белого дома.
"Не позвольте никому думать по-другому. Он говорит, и его люди сидят и внимательно слушают. Я хочу, чтобы мои люди делали то же самое", - сказал Дональд Трамп.
Доподлинно не понятно, что Трамп имел в виду под словосочетаниями "мои люди" и "его люди". Фразы могут касаться как всего народа США или Северной Кореи, так и людей, которые непосредственно подчиняются обоим лидерам.
- Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР отныне больше не несет миру ядерной угрозы.
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