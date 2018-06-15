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The Vaccines разогреет украинцев на концерте Imagine Dragons

Британская инди-рок-группа The Vaccines выступит перед концертом Imagine Dragons 31 августа на НСК "Олимпийский"

Группа The Vaccines не впервые выступит в Украине. Впервые они приезжали, чтобы разогреть публику перед концертом Red Hot Chili Peppers.

The Vaccines выпустили свой дебютный альбом в 2011 году. Он назывался What Did You Expect from the Vaccines?. С ним они заняли 4 место в чарте лучших альбомов года в Великобритании. Также они вошли в тройку лучших в чарте BBC Sound of 2011. Также группу не раз номинировали на BRIT Awards.

"Наглые, злые, веселые и красивые, The Vaccines играли - и играют сегодня - высооктановый, отчаянный и цепкий рок очень английской выделки; терзают струны, давят на педали и поют красивым голосом молодого хулигана Джастина Хейуарда - Янга о женщинах, одиночестве, любви и распутной жизни", - пишут организаторы.

В Киев инди-рокеры приедут с новой пластинкой Combat Sports.

Билеты на шоу от The Vaccines и Imagine Dragons можно купить на сайте concert.ua.

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