The Vaccines разогреет украинцев на концерте Imagine Dragons

15 июня, 2018, 12:38

Британская инди-рок-группа The Vaccines выступит перед концертом Imagine Dragons 31 августа на НСК "Олимпийский"

Группа The Vaccines не впервые выступит в Украине. Впервые они приезжали, чтобы разогреть публику перед концертом Red Hot Chili Peppers.

The Vaccines выпустили свой дебютный альбом в 2011 году. Он назывался What Did You Expect from the Vaccines?. С ним они заняли 4 место в чарте лучших альбомов года в Великобритании. Также они вошли в тройку лучших в чарте BBC Sound of 2011. Также группу не раз номинировали на BRIT Awards.

"Наглые, злые, веселые и красивые, The Vaccines играли - и играют сегодня - высооктановый, отчаянный и цепкий рок очень английской выделки; терзают струны, давят на педали и поют красивым голосом молодого хулигана Джастина Хейуарда - Янга о женщинах, одиночестве, любви и распутной жизни", - пишут организаторы.

В Киев инди-рокеры приедут с новой пластинкой Combat Sports.

Билеты на шоу от The Vaccines и Imagine Dragons можно купить на сайте concert.ua.