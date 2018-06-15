 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Супрун анонсировала лицензирование врачей. Что это означает


фото: dnepr.info
В Министерстве здравоохранения презентовали новое направление трансформации системы здравоохранения - переход к профессиональному лицензированию врачей

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

"У нас до сих пор действует несовершенная система аттестации врачей, которая подтверждает стаж, но не профессионализм и качество работы. Вместе с тем фактически отсутствует действенный механизм персональной ответственности перед пациентом за качество оказанной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Изменения, которые предлагают МЗ, заключаются в полной трансформации системы обучения и допуска к профессии врача. Часть из этого уже действует - часть внедряется. До 2024 года все украинские врачи должны иметь уровень знаний и профессиональных навыков, что будет соответствовать международным стандартам профессии.

"Мы предлагаем, чтобы право врачу работать засвидетельствовала профессиональная лицензия. Когда пациент видит лицензию у врача, это будет означать, что: врач, который составил независимое тестирование по международным нормам; врач, который не перестает учиться; врач, который имеет право практиковать", - отметила Супрун.

В ведомстве уверены, что профессиональная лицензия ликвидирует коллективную безответственность и вводит личную ответственность врача за лечение пациента. И так, за грубые нарушения лицензия может быть приостановлена.

На сайте МЗ говорится, что введение лицензирования предусматривает изменения с момента поступления в медицинский университет. Уже введен проходной балл 150 за обязательные предметы как для студентов-бюджетников, так и для студентов-контрактников. Бюджетные места будут распределяться среди наиболее сильных абитуриентов в те медицинские вузы, которые они выбрали.

Студенты, которые начали учиться с 2016 года на магистерской программе, после сдачи всех необходимых экзаменов - на третьем, шестом курсе, в интернатуре и резидентуре - станут специалистами с профессиональной лицензией.

Предаттестационные циклы отменяются. Врачу предоставляется право выбирать, где учиться и какие курсы выбирать. Система начисления баллов меняется - будет засчитываться как формальное, так и самообразование и неформальное образование. Система аттестации будет действовать до 2020 года.

Лицензию нужно подтверждать каждые три года. При подтверждении лицензии будет учитываться личное образовательное портфолио и история медицинской практики. В случае небрежности или существенных ошибок врача, лицензия может быть приостановлена или аннулирована.

Органом, выдающим лицензии, станет Лицензионный совет из 30 избранных врачей. Переходный период продлится 5 лет: 2020-2024. Врачи составят специальный лицензионный экзамен. Также Украина признает лицензии стран ЕС, США, Израиля, Канады, Японии.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 июня, 2018 пятница

больше новостей

15 июня, 2018 пятница

14 июня, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать