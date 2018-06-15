Страны ЕС согласовали новые пошлины на товары из США на сумму 2,8 млрд евро, – СМИ
Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники в Брюсселе.
Европейские контрмеры направленные против нескольких групп американских товаров на общую сумму 2,8 миллиарда евро
"Государства-члены сегодня единодушно поддержали план Комиссии по принятию мер по установлению баланса с тарифами США на сталь и алюминий", - сказала собеседник агентства.
Он добавил, что тарифы ЕС вступят в силу "в ближайшие дни", а другие чиновники говорят, что они будут реализованы до начала июля.
Брюссель впервые составил список товаров еще в марте, когда Трамп заявил о намерении ввести новые тарифы на импорт стали и алюминия.
В списке нет конкретных названий брендов, но в марте президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС "готовит импортные пошлины на продукцию США, включая мотоциклы Harley-Davidson, бурбон и джинсы levi's".
Читайте также: Что означает тарифное противостояние США и Китая
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-