 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Страны ЕС согласовали новые пошлины на товары из США на сумму 2,8 млрд евро, – СМИ

Страны ЕС в четверг единогласно согласовали новые пошлины в отношении нескольких групп американских товаров в ответ на повышение тарифов, введенное президентом Дональдом Трампом на европейские металлы

Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники в Брюсселе.

Европейские контрмеры направленные против нескольких групп американских товаров на общую сумму 2,8 миллиарда евро

"Государства-члены сегодня единодушно поддержали план Комиссии по принятию мер по установлению баланса с тарифами США на сталь и алюминий", - сказала собеседник агентства.

Он добавил, что тарифы ЕС вступят в силу "в ближайшие дни", а другие чиновники говорят, что они будут реализованы до начала июля.

Брюссель впервые составил список товаров еще в марте, когда Трамп заявил о намерении ввести новые тарифы на импорт стали и алюминия.

В списке нет конкретных названий брендов, но в марте президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС "готовит импортные пошлины на продукцию США, включая мотоциклы Harley-Davidson, бурбон и джинсы levi's".

Читайте также: Что означает тарифное противостояние США и Китая

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 июня, 2018 пятница

больше новостей

15 июня, 2018 пятница

14 июня, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать