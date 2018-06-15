Слепая женщина, которая видит только движение. Что обнаружили ученые в мозге с редкой патологией

15 июня, 2018, 12:40

Врачи изучили мозг женщины, которая страдает от очень редкой формы слепоты - она видит только движущиеся объекты

Исследование было опубликовано в журнале Neuropsychologica.

Милена Каннинг родилась без пороков зрения, а ослепла 18 лет назад - после сильной респираторной инфекции, нескольких инсультов и восьмимесячной комы.

Через шесть месяцев после выхода из комы женщина впервые сообщила, что якобы может что-то увидеть (это была яркая подарочная сумка; женщина сказала друзьям, что, как ей кажется, видит что-то зеленое).

Впоследствии женщина пошла на прием к офтальмологу Гордону Даттону из Глазго, Шотландия. Каннинг отметила, что у нее нет эффективного зрения - однако она смогла воспроизвести движения руки врача, а также назвать цвета больших движущихся объектов.

"Она может увидеть капли дождя, стекающие по стеклу, однако не видит что-либо за ними", - говорил Даттон в работе 2003 года. Врач отмечал, что, например, когда перед ней шла дочь, женщина видела, как двигаются ее косички, но саму девочку видеть не могла.

Для улучшения зрения Каннинг посоветовали использовать кресло-качалку и больше двигать головой, чтобы рассмотреть, что находится перед ней. Состояние женщины оставалось загадкой и врач обратился к специалистам Института мозга и мышления Западного Университета Онтарио (Канада).

Команда ученых во главе с нейропсихологом Джоди Калхемом провел женщине ряд тестов и, кроме того, просканировали мозг Каннинг с помощью функциональной МРТ. В результате специалисты определили, что женщина страдает от так называемого синдрома Риддоха, при котором человек, будучи слепым, может видеть движущиеся объекты.

Синдром, как считают ученые, вызывается поражениями в затылочной части мозга, которая ассоциируется со зрением. Существует, кстати, и другое, "противоположное" нарушение - акинетопсия: при ней человек может видеть только статические (неподвижные) объекты.

По словам Калхем, у Каннинг в задней области мозга отсутствует часть ткани размером примерно с яблоко - то есть, женщина практически лишена затылочной доли.

Таким образом она - при нарушении зрительной системы - развила "обходные пути", чтобы некоторые зрительные функции - особенно, связанные с различением движения - приняли на себя другие части мозга.

Ученые обнаружили, что Каннинг была способна замечать шар, который катится к ней, и точно ловить его, а также ориентировалась между стульев.

При этом ее способность к идентификации цветов была непостоянной и она могла верно определить, куда обращен большой палец, который ей показывали - вверх или вниз, лишь в половине случаев.

Ученые отмечают, что случай Каннинг демонстрирует, насколько пластичным может быть мозг - выстраивая новые связи в случае повреждения и нарушения определенных функций. Калхем отмечает, что такие случаи помогают понять возможности человеческого мозга, а также - что более важно - помогают определить, какие зрительные и когнитивные функции тесно связаны между собой.

Читайте также: Быть пьяными без вина. Как сон делает из нас "живых зомби" и чем это грозит