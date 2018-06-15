Сенцова не возили в реанимацию, он продолжает голодовку, - адвокат

15 июня, 2018, 19:26

Незаконно осужденного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова не возили в реанимацию, он продолжает голодовку

Об этом на своей странице в Facebook написал его адвокат Дмитрий Динзе.

"Ответственно заявляю, что Сенцов продолжает голодовку и в реанимацию его не возили", - заявил адвокат.

Адвокат Сенцова также попросил не нагнетать ситуацию такими сообщениями.