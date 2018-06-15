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Сенцова не возили в реанимацию, он продолжает голодовку, - адвокат

Незаконно осужденного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова не возили в реанимацию, он продолжает голодовку

Об этом на своей странице в Facebook написал его адвокат Дмитрий Динзе.

"Ответственно заявляю, что Сенцов продолжает голодовку и в реанимацию его не возили", - заявил адвокат.

Адвокат Сенцова также попросил не нагнетать ситуацию такими сообщениями.

  • Напомним, уполномоченный по правам человека Людмила Денисова 15 июня прибыла в колонию, где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова.
  • Однако ее так и не пустили к Сенцову.
  • Обмудсмен России Москалькова в комментарии одному из российских изданий заявила, что Денисову не пустили к Сенцову якобы из-за нарушений договоренностей.
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