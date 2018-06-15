Ряд областей сегодня снова накроют грозовые дожди, шторм и град

15 июня, 2018, 08:58

В течение 15 июня в некоторых областях Украины ожидается осложнение погодных условий

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сегодня в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозы, местами шквалы до 15-20 м/с, местами град.

А вот сильные дожди возможны в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, днем и в Винницкой и Хмельницкой областях.

Отметим, в течение минувших суток в результате осложнения погодных условий в Украине были обесточены 295 населенных пунктов.

Во время шторма на двух людей в разных городах упали ветки деревьев. Одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии, а в Киеве женщина умерла в результате травм.