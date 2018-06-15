Российский омбудсмен пообещала предоставить Украине информацию о здоровье Сенцова

15 июня, 2018, 15:13

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова пообещала предоставить уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой данные о состоянии здоровья незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова

Об этом сообщает пресс-служба украинского омбудсмена.

"Татьяна Москалькова мне сообщила, что получила устную информацию о состоянии здоровья Олега Сенцова. Омбудсмен РФ сейчас требует, чтобы ей было предоставлено все в письменном варианте и тогда она поделится этой информацией со мной", - сообщила Денисова после телефонного разговора с Москальковой.

Денисова также отметила, что продолжаются переговоры об осмотре Сенцова независимыми врачами.

Кроме того, Москалькова заявила, что прилагает усилия для организации в ближайшее время встречи Денисовой с Сенцовым.

Также будет рассматриваться дальнейший график визитов к другим заключенным.

"В понедельник встречаемся с Татьяной Москальковой и будем составлять "дорожную карту" наших визитов", - добавила Денисова.