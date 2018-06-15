Российский омбудсмен пообещала предоставить Украине информацию о здоровье Сенцова
Об этом сообщает пресс-служба украинского омбудсмена.
"Татьяна Москалькова мне сообщила, что получила устную информацию о состоянии здоровья Олега Сенцова. Омбудсмен РФ сейчас требует, чтобы ей было предоставлено все в письменном варианте и тогда она поделится этой информацией со мной", - сообщила Денисова после телефонного разговора с Москальковой.
Денисова также отметила, что продолжаются переговоры об осмотре Сенцова независимыми врачами.
Кроме того, Москалькова заявила, что прилагает усилия для организации в ближайшее время встречи Денисовой с Сенцовым.
Также будет рассматриваться дальнейший график визитов к другим заключенным.
"В понедельник встречаемся с Татьяной Москальковой и будем составлять "дорожную карту" наших визитов", - добавила Денисова.
- Напомним, ранее уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову не пустили к Сенцову. Денисова заявила, что переговоры о ее посещении украинских политзаключенных в России зашли в тупик.
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