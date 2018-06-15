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Роналду приговорили условно к двум годам тюрьмы за неуплату налогов

Форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду заключил соглашение с испанским следствием, согласившись на два года тюрьмы условно и штраф в 18,8 млн евро за уклонение от уплаты налогов

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По испанским законам, условный срок может стать реальным, если игрок мадридского "Реала" нарушит закон в течение двух лет отбывания наказания.

33-летнего португальца, который в пятницу, 15 июня, как ожидается, сыграет за свою сборную на чемпионате мира по футболу в России в матче против Испании, обвиняли в сокрытии от налоговой службы около 14,7 млн евро. Ему грозило до пяти лет тюрьмы.

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Роналду настаивал, что не нарушал закон и не пытался уклониться от уплаты налогов.

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