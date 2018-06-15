"Реал" представил тренера, которого выгнали из сборной Испании
Об этом сообщает официальный сайт "Реала".
"После увольнения из сборной Испании был, возможно, самый печальный день в моей жизни после смерти моей матери. Сегодня самый счастливый день в моей жизни. Я помню, как приехал сюда в 18 лет, одет как солдат, в сопровождении моего брата. Тут я понял, что такое преданность. Я был тренером "Кастильи", а теперь получил шанс работать с первой командой. Круг замкнулся, я очень счастлив", - поделился Лопетеги эмоциями от назначения на пост главного тренера "Реала".
Хулен Лопетеги играл на позиции голкипера и начинал профессиональную карьеру именно в Мадриде. Он находился в системе клуба с 1988 по 1991 год, а затем выступал за "Барселону" (1994-1997).
Специалист тренировал молодежную команду мадридцев в сезоне-2008/09. Также он работал с юношеской и молодежной сборной Испании, которые приводил к победам на чемпионатах Европы для игроков в возрасте 19 и 21 год. С 2014 по 2016 год тренировал португальский "Порту".
- 51-летний Лопетеги был уволен со сборной Испании за день до старта чемпионата мира за то, что тайно от Королевской футбольной федерации Испании провел переговоры с "Реалом" и заключил с мадридцами контракт.
- Сборная Испании быстро нашла замену Хулену Лопетеги и назначила на пост главного тренера Фернандо Йерро.
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В "Реале" Хулен Лопетеги заменит Зинедина Зидана, который покинул пост главного тренера после окончания сезона-2017/18.
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