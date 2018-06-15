 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Реал" представил тренера, которого выгнали из сборной Испании


фото: twitter
"Реал" официально представил Хулена Лопетеги, которого из-за контракта с мадридцами погнали из сборной Испании

Об этом сообщает официальный сайт "Реала".

"После увольнения из сборной Испании был, возможно, самый печальный день в моей жизни после смерти моей матери. Сегодня самый счастливый день в моей жизни. Я помню, как приехал сюда в 18 лет, одет как солдат, в сопровождении моего брата. Тут я понял, что такое преданность. Я был тренером "Кастильи", а теперь получил шанс работать с первой командой. Круг замкнулся, я очень счастлив", - поделился Лопетеги эмоциями от назначения на пост главного тренера "Реала".

Хулен Лопетеги играл на позиции голкипера и начинал профессиональную карьеру именно в Мадриде. Он находился в системе клуба с 1988 по 1991 год, а затем выступал за "Барселону" (1994-1997).

Специалист тренировал молодежную команду мадридцев в сезоне-2008/09. Также он работал с юношеской и молодежной сборной Испании, которые приводил к победам на чемпионатах Европы для игроков в возрасте 19 и 21 год. С 2014 по 2016 год тренировал португальский "Порту".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 июня, 2018 пятница

больше новостей

15 июня, 2018 пятница

14 июня, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать