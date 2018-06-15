"Реал" представил тренера, которого выгнали из сборной Испании

15 июня, 2018, 11:38

"Реал" официально представил Хулена Лопетеги, которого из-за контракта с мадридцами погнали из сборной Испании

Об этом сообщает официальный сайт "Реала".

"После увольнения из сборной Испании был, возможно, самый печальный день в моей жизни после смерти моей матери. Сегодня самый счастливый день в моей жизни. Я помню, как приехал сюда в 18 лет, одет как солдат, в сопровождении моего брата. Тут я понял, что такое преданность. Я был тренером "Кастильи", а теперь получил шанс работать с первой командой. Круг замкнулся, я очень счастлив", - поделился Лопетеги эмоциями от назначения на пост главного тренера "Реала".

Хулен Лопетеги играл на позиции голкипера и начинал профессиональную карьеру именно в Мадриде. Он находился в системе клуба с 1988 по 1991 год, а затем выступал за "Барселону" (1994-1997).

Специалист тренировал молодежную команду мадридцев в сезоне-2008/09. Также он работал с юношеской и молодежной сборной Испании, которые приводил к победам на чемпионатах Европы для игроков в возрасте 19 и 21 год. С 2014 по 2016 год тренировал португальский "Порту".