"На проникновении во что-то крутится мужская жизнь": профессора могут уволить за псевдонаучную статью

15 июня, 2018, 13:30

Министерство здравоохранения рекомендовало пересмотреть пребывание на посту автора псевдонаучной статьи о психологических различиях между мужчинами и женщинами

Об этом говорится на сайте МЗ.

Автором материала является заведующий кафедрой психиатрии, психологии и сексологии ЛНМУ им. Даниила Галицкого Ростилав Билобривка. Также он доктор медицинских наук и профессор.

Скандальная статья вышла в сборнике материалов научно-практической конференции "Сознание, мозг, язык: актуальные проблемы и междисциплинарные достижения".

Статья содержит много сексистских и дискриминационных моментов.

"Женщина ничего не открывает, открывает всегда мужчина. Женщина всегда ждет, когда ее откроют, ведь она есть сама тайна, то как может тайна открывать тайну. Ей это не нужно от природы. А открывать, проникать куда - это сугубо мужское дело. Можно утверждать, что на проникновении куда-то, во что-то крутится мужская жизнь. Можно утверждать, что мужской мозг, его псюхе, как и его физиология, заточены на проникновении, или на открытии, которое и есть проникновение".

Зато роль женщины, по мнению автора, - это не открывать, а воспроизводить.

Весь психический склад женщины вращается вокруг основной физиологической функции - воспроизведения, репродукции.

Билобривка, как заведующий кафедрой психиатрии, психологии и сексологии, также не мог обойти тезисы о значении секса для представителей обоих полов.

Прежде чем провести с мужчиной ночь, женщина хочет понять, любит ли она его. А мужчина может понять, любит ли он женщину, после того, как провел с ней ночь. Для женщины цель - любовь, а секс - это средство. Для мужчины наоборот: цель - секс, а любовь - средство.

Женщина хочет многого, но от одного мужчины. А мужчина хочет одного, но от многих женщин.

Также автор проводит неуместную аналогию женщин с представителем животного мира, что больше смахивает на свободные размышления художественного характера.

Мужчина прощает и забывает, женщина прощает, но не забывает. Это качество роднит ее с кошками.

Полный текст статьи можно прочитать по ссылке.

На статью отреагировали в МЗ Украины. Отмечается, что в качестве научного доклада опубликовали набор дискриминационных клише, которые базируются на гендерной модели архаического общества.

"Тезисы Г.И. Билобривки противоречат Конституции и законам Украины, нормам медицинской и научной этики. Такая позиция заведующего кафедрой подрывает репутацию всего медицинского и научного сообщества и не отвечает европейским устремлениям украинского государства. Поэтому МЗ рекомендует Львовскому национальному медицинскому университету рассмотреть вопрос дальнейшего пребывания этого преподавателя на должности заведующего кафедрой психиатрии, психологии и сексологии. МЗ Украины также обратится в МОН Украины с ходатайством проверить научные работы Г.И. Билобривки" - говорится в сообщении.

В случае выявления нарушений профессора также могут лишить его ученого звания.