"Киевтеплоэнерго" подало в суд на "Нафтогаз" по поставкам газа для столицы

15 июня, 2018, 19:34

"Киевтеплоэнерго" обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском к "Нафтогазу Украины" о признании заключенными договоров о поставках природного газа

Об этом сообщает КГГА.

22 марта Кабмин обязал "Нафтогаз Украины" обеспечить Киев поставкой природного газа. Действующее законодательство Украины не позволяет НАК "Нафтогаз Украины” отказать “Киевтеплоэнерго” в заключении договоров поставки природного газа.

“Позиция города неизменна: необходимо немедленно заключить соглашение на поставку газа и вернуть людям горячую воду, и параллельно с этим, в формате предметных переговоров, урегулировать проблему задолженности. На сегодня до сих пор окончательно не определена сумма долга "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз", часть этой суммы является предметом судебного разбирательства, поэтому передача этих долгов даже теоретически невозможна", - сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, неуступчивость "Нафтогаза" в вопросах жизнеобеспечения города и непонимание масштабных негативных последствий, к которым приведет отсутствие газоснабжения, может превратиться в чрезвычайную ситуацию регионального масштаба.