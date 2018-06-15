"Киевтеплоэнерго" подало в суд на "Нафтогаз" по поставкам газа для столицы
Об этом сообщает КГГА.
22 марта Кабмин обязал "Нафтогаз Украины" обеспечить Киев поставкой природного газа. Действующее законодательство Украины не позволяет НАК "Нафтогаз Украины” отказать “Киевтеплоэнерго” в заключении договоров поставки природного газа.
“Позиция города неизменна: необходимо немедленно заключить соглашение на поставку газа и вернуть людям горячую воду, и параллельно с этим, в формате предметных переговоров, урегулировать проблему задолженности. На сегодня до сих пор окончательно не определена сумма долга "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз", часть этой суммы является предметом судебного разбирательства, поэтому передача этих долгов даже теоретически невозможна", - сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.
По его словам, неуступчивость "Нафтогаза" в вопросах жизнеобеспечения города и непонимание масштабных негативных последствий, к которым приведет отсутствие газоснабжения, может превратиться в чрезвычайную ситуацию регионального масштаба.
- В декабре стало известно, что Киев сменит поставщика отопления, но продолжит сотрудничать с "Киевэнерго".
- За 2017 год долг киевлян перед "Киевэнерго" вырос на 784 тысячи гривень и достиг почти 5 млрд.
- В апреле 2018 года стало известно, что коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" примет на работу всех сотрудников "Киевэнерго", а также унаследует дебиторскую и кредиторскую задолженность компании.
- 23 мая киевская власть отказывается брать на КП "Киевтеплоэнерго" долги ПАО "Киевэнерго".
- В июне стало известно, что Киев может применить радикальные меры в случае дальнейшего отказа НАК "Нафтогаз Украины" от подписания договора на поставку газа с коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго".
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