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Появилось видео аварийной посадки самолета в аэропорту "Киев"

В сети появилось видео с момента жесткой посадки самолета, выполнявшего рейс 4406 Анталия-Киев

Об этом сообщает Информатор.Киев.

На видео с борта самолета видны первые секунды чрезвычайного происшествия во время приземления. Лайнер сильно трясло, и из иллюминаторов был виден дым. В салоне было слышно крики, пассажиры начали паниковать.

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