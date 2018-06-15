Появилось видео аварийной посадки самолета в аэропорту "Киев"

15 июня, 2018, 23:48

В сети появилось видео с момента жесткой посадки самолета, выполнявшего рейс 4406 Анталия-Киев

Об этом сообщает Информатор.Киев.

На видео с борта самолета видны первые секунды чрезвычайного происшествия во время приземления. Лайнер сильно трясло, и из иллюминаторов был виден дым. В салоне было слышно крики, пассажиры начали паниковать.