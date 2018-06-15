Появилось видео аварийной посадки самолета в аэропорту "Киев"
15 июня, 2018, 23:48
В сети появилось видео с момента жесткой посадки самолета, выполнявшего рейс 4406 Анталия-Киев
Об этом сообщает Информатор.Киев.
На видео с борта самолета видны первые секунды чрезвычайного происшествия во время приземления. Лайнер сильно трясло, и из иллюминаторов был виден дым. В салоне было слышно крики, пассажиры начали паниковать.
- Напомним, что вчера самолет авиакомпании Bravo при посадке в аэропорту Киев выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 169 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.
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