Покушение на Бабченко: СБУ объявила подозрение еще одному фигуранту
Об этом сообщил на брифинге представитель СБУ, передает Еспресо.TV.
Из переписки фигурантов дела Бориса Германа и Вячеслава Пивоварника СБУ узнала о группе из 3 украинцев, которых в Ростове-на-Дону российские спецслужбы готовили к совершению терактов, а Герман и Пивоварник отправляли в Россию и возвращали в Украину.
На основании полученных данных 13 июня 2018 года СБУ задержала гражданина Украины Т., который руководил указанной группой лиц в Ростове-на-Дону и в Украине. По месту проживания гражданина Т. изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Гражданину Т. сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и взрывчаткой), а также в организации приготовления террористического акта.
- Напомним, в ночь на 30 мая появилось сообщение, что в Киеве убили известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко. Позже стало известно, что убийство было инсценированным в рамках спецоперации СБУ.
- СБУ удалось задержать организатора покушения. Правоохранители выяснили, что подготовка убийства Бабченко является одной из операций российских спецслужб. "Киллер" Бабченко сдал организатора покушения СБУ.
- Организатор убийства Борис Герман подтвердил, что договаривался с людьми из РФ о террористической деятельности. Суд арестовал подозреваемого в организации покушения Бориса Германа.
- СБУ предоставила доказательства причастности Вячеслава Пивоварника к покушению на Бабченко и объявила ему подозрение в терроризме.
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