 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Покушение на Бабченко: СБУ объявила подозрение еще одному фигуранту

СБУ объявила о подозрении еще одному фигуранту дела о покушении на жизнь журналиста Аркадия Бабченко - гражданину Т.

Об этом сообщил на брифинге представитель СБУ, передает Еспресо.TV.

Из переписки фигурантов дела Бориса Германа и Вячеслава Пивоварника СБУ узнала о группе из 3 украинцев, которых в Ростове-на-Дону российские спецслужбы готовили к совершению терактов, а Герман и Пивоварник отправляли в Россию и возвращали в Украину.

На основании полученных данных 13 июня 2018 года СБУ задержала гражданина Украины Т., который руководил указанной группой лиц в Ростове-на-Дону и в Украине. По месту проживания гражданина Т. изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Гражданину Т. сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и взрывчаткой), а также в организации приготовления террористического акта.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 июня, 2018 пятница

больше новостей

15 июня, 2018 пятница

14 июня, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать