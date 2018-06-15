Покушение на Бабченко: СБУ объявила подозрение еще одному фигуранту

15 июня, 2018, 16:19

СБУ объявила о подозрении еще одному фигуранту дела о покушении на жизнь журналиста Аркадия Бабченко - гражданину Т.

Об этом сообщил на брифинге представитель СБУ, передает Еспресо.TV.

Из переписки фигурантов дела Бориса Германа и Вячеслава Пивоварника СБУ узнала о группе из 3 украинцев, которых в Ростове-на-Дону российские спецслужбы готовили к совершению терактов, а Герман и Пивоварник отправляли в Россию и возвращали в Украину.

На основании полученных данных 13 июня 2018 года СБУ задержала гражданина Украины Т., который руководил указанной группой лиц в Ростове-на-Дону и в Украине. По месту проживания гражданина Т. изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Гражданину Т. сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и взрывчаткой), а также в организации приготовления террористического акта.