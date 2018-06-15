Подсудимый не признаёт вину и называет настоящего организатор покушения на львовского бизнесмена Копытко

15 июня, 2018, 18:35

10-11 июня Шевченковский районный суд Львова заслушивал дело о покушении на львовского бизнесмена Богдана Копытко в 2016 году. Подсудимый обвиняет в организации покушения Андрея Колесника

Прокуратура считает организатором преступления Дмитрия Гаврилюка. Но в ходе заседания суда, подсудимый это категорически опроверги указал на Андрея Колесника с позывным "Космос", как на истинного организатора.

Гаврилюк подчеркивает, что показания против "Космоса" дали и сами исполнители преступления, давно зафиксировав все в материалах дела.

"Понятно одно. Эти все люди (исполнители покушения – ред) наняты Колесником. Он их собрал, он их организовал и обеспечил недвижимостью, проживанием, деньгами и всем остальным. И они сами этого не отрицают", - сказал Гаврилюк.

Слова Гаврилюка подтверждает один из главных исполнителей преступления Станислав Монте, признавший свою вину и заявивший, что Гаврилюк не причастен к покушению. В суде Монте рассказал, что организатором покушения действительно был "Космос", который и сообщил ему место жительства Копытко, передал деньги за покушение в размере 600 тысяч гривен и полностью координировал весь процесс.

Монте также сообщил о детальных подробностях своих разговоров с “Космосом”, а также указал где и при каких обстоятельствах происходили встречи с ним и его людьми .

Адвокат Гаврилюка Валерий Олейник ссылаясь на совокупность показаний, предоставленных суду, указывает на невиновность Гаврилюка и тотальную фальсификацию материалов уголовного производства.

"При таких показаниях я считаю, что вина нашего подзащитного ( Гаврилюка- ред) не доказана и есть все основания для освобождения его из-под стражи. Также четко усматривается, что материалы уголовного производства сфальсифицированы. Следствие и прокурор вывели издела такого себе Колесника, который, по показаниям Монте, принимал самое активное участие в преступление и фактически является организатором покушения на жизнь Богдана Копытко и убийства его трех охранников", - отметил Валерий Олейник.

Защитник исполнителя преступления Станислава Монте обеспокоена, что истинный заказчик преступления может избежать наказания, ипризывает высшие инстанции правоохранительных органов дать оценку материалам.

"Показания, предоставленные моим подзащитным Монте демонстрируют к какой тотальной фальсификации материалов прибегли следствие и прокуратура. Цель фальсификации - прикрыть истинного организатора этого преступления Колесника Андрея Ивановича от уголовной ответственности", - сказала адвокат Монте Наталья Сусликова.

Напомним, 29 августа 2016 в Старом Селе Пустомытовского района Львовской области взорвали внедорожник "Мерседес" - служебный автомобиль владельца ОАО "Львовский хладокомбинат" (ТМ "ЛИМО") Богдана Копытко, которого также считают одним из львовских криминальных авторитетов. Взрывчатку заложили непосредственно в дорожное полотно во время его ремонта в июне-июле 2016 года. В результате взрыва погибли трое охранников Копытко. Сам бизнесмен не пострадал, поскольку ехал в другой машине.

В сентябре 2016 по подозрению в организации убийства были задержаны подозреваемые в покушении. Среди них – И. М. Кольцов, безработный, В. И. Цукерник, участник АТО (боец батальона "Айдар"), С, Монте, участник АТО (боец батальона "Айдар"), П. С. Антоненко, участник АТО (командир отделения батальона "Айдар"), Дмитрий Гаврилюк, И. А. Мудрик, водитель Гаврилюка. Дмитрия Гаврилюка прокуратура обвинила в организации покушения.

В начале мая 2018 Шевченковский районный суд Львова допросил свидетелей и потерпевших в деле о покушении на Богдана Копытко. Подозреваемые-исполнители Монте и Цукерник отказались от своих прежних показаний против Дмитрия Гаврилюка, сообщив суду, что их выбивали под давлением люди самого Копытко, в частности его адвокат Наталии Барбадин –Дунец. Станислав Монте заявил, что оговорить Гаврилюка его заставляли под угрозой жизни его семьи. Реальный же организатор покушение совершенно другой человек – некий Андрей Колесник с позывным "Космос", который в деле фигурирует как свидетель стороны обвинения. Монте заявил, что именно "Космос" не только снабжал группу исполнителей оружием и деньгами, но и непосредственно принимал участие в подготовке засады – помогал в выборе и минировании участка засады и координировал размещение стрелков на месте.