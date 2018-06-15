Первым заместителем главы НБУ утвердили Екатерину Рожкову
15 июня, 2018, 17:13
Совет Национального банка Украины утвердил на должности первого заместителя главы НБУ кандидатуру Екатерины Рожковой, которая до этого работала заместителем главы Нацбанка
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Рожкова будет находиться на новой должности с 16 июня. Она продолжит отвечать за деятельность блока "Пруденциальный надзор".
Кроме того, Совет НБУ назначил заместителя главы Нацбанка Сергея Холода. Он будет работать на этой должности с 23 июля 2018 года и будет отвечать за деятельность блока "Платежные системы и денежное обращение".
Правление НБУ состоит из шести человек: главы, первого заместителя и четырех заместителей главы. Все заместители по должности входят в правление.
- Напомним, в апреле суд отстранял Екатерину Рожкову с должности заместителя главы НБУ.
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