 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Первым заместителем главы НБУ утвердили Екатерину Рожкову


фото: bank.gov.ua
Совет Национального банка Украины утвердил на должности первого заместителя главы НБУ кандидатуру Екатерины Рожковой, которая до этого работала заместителем главы Нацбанка

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Рожкова будет находиться на новой должности с 16 июня. Она продолжит отвечать за деятельность блока "Пруденциальный надзор".

Кроме того, Совет НБУ назначил заместителя главы Нацбанка Сергея Холода. Он будет работать на этой должности с 23 июля 2018 года и будет отвечать за деятельность блока "Платежные системы и денежное обращение".

Правление НБУ состоит из шести человек: главы, первого заместителя и четырех заместителей главы. Все заместители по должности входят в правление.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 июня, 2018 пятница

больше новостей

15 июня, 2018 пятница

14 июня, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать