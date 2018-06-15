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Отказ допустить Денисову к Сенцову может свидетельствовать об ухудшении его состояния, - Геращенко

Отказ начальника тюрьмы допустить украинского обмудсмена Людмилу Денисову к Олегу Сенцову может свидетельствовать о серьезном ухудшении состояния его здоровья

Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Ни разу за эти 4 года , несмотря на все усилия украинской власти и дипломатов, к Олегу и к Александру Кольченко не допустили консулов, МККК. Их не навещала и российская обмудсвумен. То, что Олега прячут, может свидетельствовать, на мой взгляд, о серьезном ухудшении состояния его здоровья", - написала Геращенко.

Вице-спикер добавила, что в этой ситуации является удивительным, что несколько недель назад Ксении Собчак разрешили провести скайп-конференцию с Сенцовым.

Также, Геращенко отметила, что освобождение политзаключенных вряд ли произойдет в ближайшее время, но этот вопрос необходимо постоянно поднимать на всех уровнях.

"Я считаю, что если это освобождение не состоится в ближайшее время, нужно поднимать вопрос политзаключенных в ООН, на саммите Украина-ЕС, на всех международных площадках с требованием усиления санкций против РФ, которая держит в рабстве и изоляции десятки украинцев, заключенных по политическим мотивам и из-за российской агрессии на Донбассе и в Крыму", - добавила Геращенко.

  • Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова прибыла в колонию, где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова 15 июня.
  • Однако ее так и не пустили к Сенцову.
  • Обмудсмен России Москалькова в комментарии одному из российских изданий заявила, что Денисову не пустили к Сенцову якобы за нарушение договоренностей.

 

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