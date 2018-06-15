Новая система электронных чеков сэкономит предпринимателям 2,5 млрд, - Гройсман

15 июня, 2018, 22:02

Введение новой системы учета расчетных операций (через электронные чеки с помощью планшетов или смартфонов) позволит предпринимателям сэкономить не менее 2,5 млрд грн

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман, информирует "Правительственный портал".

"Через три месяца система в пилотном режиме заработает. Это даст возможность уменьшить расходы предпринимателей. Раньше 2,5 млрд грн предприниматели тратили на обслуживание аппаратов", - сказал Гройсман.

В июне правительство одобрило доработанную с деловыми кругами инициативу упрощения регистраторов расчетных операций. Ранее стоимость ПО для регистраторов составляла от 4 до 20 тыс. грн, а ежемесячное обслуживание – не менее 200 грн. Подтверждение операции – бумажный чек, который вклеивают в кассовые книги. При этом нужны многочисленные заявления, приложения и документы и не менее 5 дней времени на оформление отчетов.

Ключевое отличие новой системы - онлайн-регистрация через телефон или планшет, отсутствие подтверждающих документов, отсутствие абонплаты. Электронный чек с QR-кодом будет автоматически вноситься в реестр, доступный в электронном кабинете налогоплательщика.

Для обработки данных ГФС планирует использовать два дата-центра. Предложенная система легко интегрируется с другими системами ГФС и бухгалтерскими программами.