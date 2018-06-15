Нацполиция показала обновленный блокпост на Луганщине

15 июня, 2018, 18:45

Силами Главного управления Национальной полиции в Луганской области и при поддержке руководства Лисичанска обновлен блокпост "Лисичанск-Бахмут"

Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Луганской области.

На пункте стоп-контроля блокпоста оборудованы помещения для несения службы, отдыха, санитарный блок и кухня. Работы по переоборудованию и организации блокпоста были закончены в течение двух недель. Для проверки граждан создано большее количество рабочих мест для полицейских, что сокращает время проверки и увеличивает пропускную способность блокпоста.

Командующий Операции объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев положительно оценил переоборудование поста и анонсировал открытие в ближайшее время еще трех подобных фортификационных сооружений на Луганщине. Заместитель главы Национальной полиции Константин Бушуев отметил, что по такому же принципу будут оборудованы остальные стационарных блокпостов на территории Операции объединенных сил.