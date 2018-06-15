Нацбанк: украинцы стали меньше занимать и больше экономить

15 июня, 2018, 19:05

В Нацбанке считают, что уменьшение соотношения кредитов к депозитам населения свидетельствует об улучшении финансового состояния домохозяйств

Об этом говорится в отчете НБУ о финансовой стабильности.

В 2017 году объем притока средств населения в платежеспособных банков составил 42 млрд, из которых 38 млрд в гривне. Это больше, чем прирост розничных гривневых кредитов - 29 млрд грн.

За прошлый год соотношение кредитов к депозитам населения уменьшилось на 1,5% до 35,2%, а совокупный долг домохозяйств сократился с 11% годового располагаемого дохода до 10%.

"В прошлом году финансовое состояние населения в целом улучшилось, номинальные доходы всех децильных групп домохозяйств, распределенных по уровню дохода, росли быстрее, чем расходы. Но это увеличение не равномерное: чем выше доход группы, тем скорее он рос и был ниже темп прироста текущих расходов", - говорится в отчете.

Постепенное улучшение финансового состояния населения подтверждают и результаты ежемесячных опросов компании GfK Украина, проведенных в январе - марте.

"В I квартале 2018 года доля граждан, которые считают свой доход низким, составила 43%. Это значительно меньше, чем максимальные 54%, зафиксированных в III квартале 2015 года. Впрочем, доля лиц, которые имеют возможность экономить, не ограничивая потребление остается низкой ‒ 17%. Это заметно ниже, чем в I квартале 2014 года (27%)", - отметили в Нацбанке.