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На Житомирщине задержали подозреваемых в похищении людей в столице

На Житомирщине задержали четырех злоумышленников, которых подозревают в причастности к похищению людей в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Житомирской области.

"14 июня, около 19 часов, во время несения службы патрульными полицейскими на стационарном посту "Кочерив" состоялось срабатывания системы "Рубеж". Согласно имеющейся информации автомобиль марки Mercedes находился в активном розыске", - говорится в сообщении.

В авто патрульные полицейские обнаружили четырех человек, которые подозреваются работниками уголовного отдела полиции Голосеевского района города Киева в причастности к похищению людей в столице.

Автомобиль и задержанных граждан патрульные передали работникам столичной полиции, которые прибыли на место происшествия.

 

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