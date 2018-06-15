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На Запорожье в оздоровительном комплексе отравились 28 детей и 2 взрослых


фото: zaporozhye.carpediem
На Запорожье в оздоровительном комплексе "Маяк" зафиксировали вспышку кишечной инфекции. Пострадало 28 детей и 2 взрослых

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Отмечается, что вечером 14 июня с жалобами на расстройство желудка в медпункт лагеря обратились 30 человек. Состояние больных было легкой и средней степени тяжести.

Для установления причин вспышки инфекции проводят санитарно-эпидемиологическое расследование и обследование заведения. Организован медосмотр всех детей и персонала.

Согласно сообщению, при обследовании оздоровительного комплекса зафиксировали ряд нарушений требований санитарного законодательства.

В частности, в заведении отсутствует проточное горячее водоснабжение для мытья рук, не созданы условия для мытья внутрицехового оборудования и емкости для третьих блюд, перспективное двухнедельное меню не соблюдается.

Кроме того, в комплексе нерегулярно ведется журнал бракеража сырой продукции, нарушается технология приготовления блюд и обработки овощей, не соблюдаются требования подготовки сырья.

"После поступления жалоб на плохое самочувствие был организован медосмотр всех детей и персонала. Точный диагноз и источник отравления устанавливаются", - добавляют в сообщении.

На территории детского оздоровительного заведения также организован отдых 85 взрослых - блюда для них также готовятся в пищеблоке лагеря.

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