На Запорожье в оздоровительном комплексе отравились 28 детей и 2 взрослых
Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Отмечается, что вечером 14 июня с жалобами на расстройство желудка в медпункт лагеря обратились 30 человек. Состояние больных было легкой и средней степени тяжести.
Для установления причин вспышки инфекции проводят санитарно-эпидемиологическое расследование и обследование заведения. Организован медосмотр всех детей и персонала.
Согласно сообщению, при обследовании оздоровительного комплекса зафиксировали ряд нарушений требований санитарного законодательства.
В частности, в заведении отсутствует проточное горячее водоснабжение для мытья рук, не созданы условия для мытья внутрицехового оборудования и емкости для третьих блюд, перспективное двухнедельное меню не соблюдается.
Кроме того, в комплексе нерегулярно ведется журнал бракеража сырой продукции, нарушается технология приготовления блюд и обработки овощей, не соблюдаются требования подготовки сырья.
"После поступления жалоб на плохое самочувствие был организован медосмотр всех детей и персонала. Точный диагноз и источник отравления устанавливаются", - добавляют в сообщении.
На территории детского оздоровительного заведения также организован отдых 85 взрослых - блюда для них также готовятся в пищеблоке лагеря.
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