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На выступлении Тимошенко обнажился мужчина и показал "новый курс Украины"


фото: УП
Во время выступления лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко на всеукраинском форуме "Новый курс Украины" неизвестный мужчина вручил ей цветы и обнажил торс

Об этом сообщает "Украинская правда".

Мужчина сначала подошел к Тимошенко и что-то сказал, после чего подарил букет и снял футболку. На груди у неизвестного была красная полоса, а на спине надпись "Новый курс Украины" со стрелкой в сторону ягодиц.

Мужчину никто не пытался задержать.

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Юлия Тимошенко на событие отреагировала весьма положительно, сказав "это экспромт, но он оживит наш форум".

Как отмечает УП, мужчина перед раздеванием сказал "Курс Тимошенко - к низу, а не вверх".

 

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