На выступлении Тимошенко обнажился мужчина и показал "новый курс Украины"

15 июня, 2018, 11:44

Во время выступления лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко на всеукраинском форуме "Новый курс Украины" неизвестный мужчина вручил ей цветы и обнажил торс

Об этом сообщает "Украинская правда".

Мужчина сначала подошел к Тимошенко и что-то сказал, после чего подарил букет и снял футболку. На груди у неизвестного была красная полоса, а на спине надпись "Новый курс Украины" со стрелкой в сторону ягодиц.

Мужчину никто не пытался задержать.

Юлия Тимошенко на событие отреагировала весьма положительно, сказав "это экспромт, но он оживит наш форум".

Как отмечает УП, мужчина перед раздеванием сказал "Курс Тимошенко - к низу, а не вверх".