На выходных метро Киева будет работать на час дольше
15 июня, 2018, 11:08
16 и 17 июня столичное метро будет работать на 1 час дольше
Об этом сообщает пресс-центр Киевского метрополитена.
В ведомстве пояснили, что такие меры введены в соответствии с порядком организации работы городского пассажирского транспорта общего пользования во время проведения Второго фестиваля MotoOpenFest.
"16 и 17 июня метро будет работать на 1 час дольше", - подытожили в ведомстве.
Отметим, что фестиваль проводится с целью популяризации мотоспорта и повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине. Во время него предусмотрены квадро тест-драйв, аквабайк квест, благотворительная фотовыставка, соревнования по вейкбордингу, автомодельному спорту, вело-триалу, гандболу, футболу, cross-fit зарядка и прочее.
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