 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На выходных метро Киева будет работать на час дольше


фото: ictv
16 и 17 июня столичное метро будет работать на 1 час дольше

Об этом сообщает пресс-центр Киевского метрополитена.

В ведомстве пояснили, что такие меры введены в соответствии с порядком организации работы городского пассажирского транспорта общего пользования во время проведения Второго фестиваля MotoOpenFest.

"16 и 17 июня метро будет работать на 1 час дольше", - подытожили в ведомстве.

Отметим, что фестиваль проводится с целью популяризации мотоспорта и повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине. Во время него предусмотрены квадро тест-драйв, аквабайк квест, благотворительная фотовыставка, соревнования по вейкбордингу, автомодельному спорту, вело-триалу, гандболу, футболу, cross-fit зарядка и прочее.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 июня, 2018 пятница

14 июня, 2018 четверг

больше новостей

15 июня, 2018 пятница

14 июня, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать