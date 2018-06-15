На выходных метро Киева будет работать на час дольше

15 июня, 2018, 11:08

16 и 17 июня столичное метро будет работать на 1 час дольше

Об этом сообщает пресс-центр Киевского метрополитена.

В ведомстве пояснили, что такие меры введены в соответствии с порядком организации работы городского пассажирского транспорта общего пользования во время проведения Второго фестиваля MotoOpenFest.

"16 и 17 июня метро будет работать на 1 час дольше", - подытожили в ведомстве.

Отметим, что фестиваль проводится с целью популяризации мотоспорта и повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине. Во время него предусмотрены квадро тест-драйв, аквабайк квест, благотворительная фотовыставка, соревнования по вейкбордингу, автомодельному спорту, вело-триалу, гандболу, футболу, cross-fit зарядка и прочее.