На Сумщине перевернулся автобус, 8 пострадавших
15 июня, 2018, 23:14
В Сумской области перевернулся маршрутный автобус Сумы-Ромны, в результате аварии пострадали восемь пассажиров, среди которых 13-летний подросток
Об этом сообщает пресс-служба управления полиции области.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, и автобус перевернулся на левый бок.
Двое пассажиров госпитализированы. Подростка отправили в Сумскую областную детскую больницу. Еще пятеро пострадавших обратились за медицинской помощью позже.
По факту аварии полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.
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