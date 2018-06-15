На Сумщине перевернулся автобус, 8 пострадавших

15 июня, 2018, 23:14

В Сумской области перевернулся маршрутный автобус Сумы-Ромны, в результате аварии пострадали восемь пассажиров, среди которых 13-летний подросток

Об этом сообщает пресс-служба управления полиции области.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, и автобус перевернулся на левый бок.

Двое пассажиров госпитализированы. Подростка отправили в Сумскую областную детскую больницу. Еще пятеро пострадавших обратились за медицинской помощью позже.

По факту аварии полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.