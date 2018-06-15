На Ривненщине во время беспорядков избили 8 полицейских из-за янтаря

15 июня, 2018, 16:26

На Ривненщине пострадали восемь полицейских во время беспорядков

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

15 июня в 11:45 вблизи села Федоровка Сарненского района около 150 местных жителей, недовольных действиями правоохранительных органов в противодействии незаконной добыче янтаря-сырца, перекрыли трассу "Киев-Ковель-Ягодин".

Отмечается, что протестующие вели себя агрессивно. Полицейские, которые обеспечивали охрану публичной безопасности, пытались успокоить людей, однако те начали дергать правоохранителей и бросать в них камни.

Один из мужчин выбил у полицейского видеокамеру, после чего возник конфликт. В ходе схватки повреждения получили работники полиции. По состоянию на 14 часов в медицинские учреждения за помощью обратились 8 полицейских. Информации о других пострадавших участников инцидента или местных жителей в полицию пока не поступало.



По фактам избиения полицейских открыли уголовные производства по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч.1 ст. 279 (Блокирование транспортных коммуникаций) УК.

Через час протестующие разошлись, движение транспорта было восстановлено.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия и устанавливают лиц, причастных к совершенным уголовным преступлениям и причиненным телесным повреждениям полицейским в частности.