Microsoft больше не будет помогать пользователям Windows 7 и 8 на форумах, потому что они "устарели"

15 июня, 2018, 10:32

Microsoft прекратит помогать пользователям Windows 7 и 8 на своих форумах

Об этом говорится в официальном заявлении компании.

Компания Microsoft объявила, что с июля 2018 года ее сотрудники перестанут отвечать на вопросы об уже старых операционных системах - Windows 7 и 8. Также модераторы не будут больше помогать пользователям с проблемами с Microsoft Security Essentials, Internet Explorer 10 и Office 2010/2013.

На вопрос о планшетах вроде Surface Pro и Surface RT, с помощью медиаплеера Zune на форуме про мобильные устройства компании также не стоит ожидать официального ответа. Пользователи смогут помогать друг другу, но без участия сотрудников.

"Мы, как и раньше, будем модерировать форумы, чтобы обеспечивать положительную безопасную среду для пользователей. Участникам сообщества мы советуем использовать форум и дальше, чтобы задавать вопросы и отвечать друг другу", - говорится в сообщении Microsoft.

Изменения начнут внедрять с июля 2018 года.