Мэр Франковска поручил освятить место, где выступали с чулками на гениталиях
Об этом Марцинкив сообщил на своей странице в Facebook.
Музыканты выступали практически обнаженными, прикрытыми были лишь половые органы. Их выступление состоялось в рамках фестиваля Porto Franko.
Городскому голове Ивано-Франковске пришлось не по душе такое зрелище, поэтому он поручил освятить место проведения концерта.
"После вчерашнего выступления в дворце Потоцкого поручил В.Гайдару освятить место проведения мероприятий! Организаторы, а это благотворительный фонд Шевченко гарантировали соблюдение нравственных норм и христианских ценностей! Мы конечно за проведение мероприятий, но не таких!
Посоветуйте, как действовать в таких обстоятельствах, несмотря на обвинения в политическом преследовании организаторов?", - написал Марцинкив.
На заявление мэра уже отреагировал арт-директор фестиваля Илья Разумейко в комментариях под заметкой мэра Франковска.
"Уважаемый господин Марцинкив! Напомню, что организатором фестиваля PORTO FRANKO является оргкомитет фестиваля, а не фонд Шевченко (он является одним из (крупнейшим, но не единственным) партнеров, вместе с облгосадминистрацией и городским советом, австрийским культурным институтом, литовским посольством, и еще многими институтами, напомню). Поэтому по всем вопросам программы мероприятий, эстетики и т. п, пожалуйста, обращайтесь в оргкомитет фестиваля, он несет за это 100% ответственность.
У нас на фестивале все прекрасно и с христианскими ценностями, и с исламским, и с буддистскими. А то, что мы не согласовали нашу программу с инквизиторским отделом городского совета — то проблемы коммуникации, долго искали кабинет инквизиции и не нашли. Если вы хотите цензурировать искусство и привлекать художников к ответственности за то, что они делают на сцене: предлагаю Вам направить своих представителей в слєдсвенный комитєт российсской федерации: у них на этой ниве прекрасный опыт, они с вами поделятся своими методами", - написал Разумейко.
Также он добавил, что вскоре оргкомитет фестиваля даст официальный комментарий по поводу выступления группы.
Видео выступления группы в Facebook опубликовали Galka.if.ua.
Как сообщает Фиртка.if.ua, ХЗВ представляет собой смесь из поп-мелодий, хип-хопа, панка, шансона и фолка, дополняется элементами джаза и классической оперы.
Группа выступала на многих музыкальных и арт-фестивалях, создал собственную рок-оперу "Розовый бутон", в которой приняли участие академические, джазовые и рок-музыканты и певцы, среди которых: Александр Пипа (Attraktor, ex-ВВ, ex-Борщ), Даниэлла Заюшкина (Vivienne Mort) и оперный певец Андрей Перебыйнис. Премьера "Розового бутона" стала одним из самых громких событий фестиваля ГОГОЛЬFEST 2015.
Свои “костюмы” группа создает из подручных материалов собственными руками. На этот раз один из музыкантов имел только чулок, который прикрывал половой орган, другой "одел" две картонные коробки.
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