Мэр Франковска поручил освятить место, где выступали с чулками на гениталиях

Об этом Марцинкив сообщил на своей странице в Facebook.

Музыканты выступали практически обнаженными, прикрытыми были лишь половые органы. Их выступление состоялось в рамках фестиваля Porto Franko.

Городскому голове Ивано-Франковске пришлось не по душе такое зрелище, поэтому он поручил освятить место проведения концерта.

"После вчерашнего выступления в дворце Потоцкого поручил В.Гайдару освятить место проведения мероприятий! Организаторы, а это благотворительный фонд Шевченко гарантировали соблюдение нравственных норм и христианских ценностей! Мы конечно за проведение мероприятий, но не таких! Посоветуйте, как действовать в таких обстоятельствах, несмотря на обвинения в политическом преследовании организаторов?", - написал Марцинкив.

На заявление мэра уже отреагировал арт-директор фестиваля Илья Разумейко в комментариях под заметкой мэра Франковска.

"Уважаемый господин Марцинкив! Напомню, что организатором фестиваля PORTO FRANKO является оргкомитет фестиваля, а не фонд Шевченко (он является одним из (крупнейшим, но не единственным) партнеров, вместе с облгосадминистрацией и городским советом, австрийским культурным институтом, литовским посольством, и еще многими институтами, напомню). Поэтому по всем вопросам программы мероприятий, эстетики и т. п, пожалуйста, обращайтесь в оргкомитет фестиваля, он несет за это 100% ответственность.

У нас на фестивале все прекрасно и с христианскими ценностями, и с исламским, и с буддистскими. А то, что мы не согласовали нашу программу с инквизиторским отделом городского совета — то проблемы коммуникации, долго искали кабинет инквизиции и не нашли. Если вы хотите цензурировать искусство и привлекать художников к ответственности за то, что они делают на сцене: предлагаю Вам направить своих представителей в слєдсвенный комитєт российсской федерации: у них на этой ниве прекрасный опыт, они с вами поделятся своими методами", - написал Разумейко.