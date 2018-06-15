Let's Get Lost: лоукостер WizzAir отправит пассажиров в неизвестном направлении
15 июня, 2018, 18:10
Венгерский лоукостер WizzAir устроил акцию, победители отправятся в путешествие в неизвестном направлении
Об акции говорится на сайте компании.
По условиям акции let's Get Lost, победители не будут знать, куда они летят. О пункте назначения они узнают в день вылета.
Всего авиакомпания планирует избрать 180 победителей. Каждый может взять с собой еще одного человека. Принять участие могут совершеннолетние. Нужно также иметь действительный заграничный паспорт.
Чтобы принять участие в акции, нужно:
- зарегистрироваться на официальном сайте лоукостера, указав имя, фамилию и электронную почту;
- выложить фотографию с собственного путешествия в Instagram, добавить хэштег #GETLOSTWITHWIZZ и тегнуть аккаунт @wizzaircom.
Регистрация продолжается до 29 июня, а результаты объявят 13 июля.
Путешествие планируется на 19 июля, местом вылета определили австрийскую Вена. WizzAir оплачивает билеты в обе стороны, страхование и две ночи в отеле. Авиакомпания рекомендует взять с собой карманные деньги.
- Напомним, авиакомпания Wizz Air расширяет сеть полетов из Киева, увеличивая количество направлений с 21 до 23.
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