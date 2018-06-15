Let's Get Lost: лоукостер WizzAir отправит пассажиров в неизвестном направлении

15 июня, 2018, 18:10

Венгерский лоукостер WizzAir устроил акцию, победители отправятся в путешествие в неизвестном направлении

Об акции говорится на сайте компании.

По условиям акции let's Get Lost, победители не будут знать, куда они летят. О пункте назначения они узнают в день вылета.

Всего авиакомпания планирует избрать 180 победителей. Каждый может взять с собой еще одного человека. Принять участие могут совершеннолетние. Нужно также иметь действительный заграничный паспорт.

Чтобы принять участие в акции, нужно:

зарегистрироваться на официальном сайте лоукостера, указав имя, фамилию и электронную почту;

выложить фотографию с собственного путешествия в Instagram, добавить хэштег #GETLOSTWITHWIZZ и тегнуть аккаунт @wizzaircom.

Регистрация продолжается до 29 июня, а результаты объявят 13 июля.

Путешествие планируется на 19 июля, местом вылета определили австрийскую Вена. WizzAir оплачивает билеты в обе стороны, страхование и две ночи в отеле. Авиакомпания рекомендует взять с собой карманные деньги.