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Киевский "Арсенал" будет тренировать известный итальянец, - СМИ


фото: Times of Malta
Киевский футбольный клуб "Арсенал" возглавит бывший форвард "Ювенутса" Фабрицио Раванелли

Об этом сообщает "Динамомания".

Вскоре киевский клуб, который в следующем сезоне возвращается в Премьер-лигу, объявит о назначении итальянского специалиста. 49-летний Раванелли заменит на посту главного тренера "Арсенала" Сергея Литовченко.

Раванелли имеет небольшой опыт самостоятельной тренерской работы - он возглавлял юношескую команду "Ювентуса" и французский "Аяччо".

Вместе с "Ювенутсом" Раванелли становился победителем Лиги чемпионов, Кубка УЕФА, дважды выигрывал чемпионат Италии. Также нападающий играл за итальянские "Перуджу", "Авеллино", "Редажану", "Лацио", английские "Мидлсборо", "Дерби Каунти", французский "Марсель" и шотландский "Данди Юнайтед".

За сборную Италии Раванелли провел 22 матча и забил 8 голов.

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